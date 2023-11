Concert des Cubaners le 25 novembre Avenue des Tilleuls Cambremer, 25 novembre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Nous vous retrouverons avec plaisir le samedi 25 novembre à 20h30 au foyer familial de Cambremer pour le premier concert de l’année !

The Cubaners viendront nous réchauffer les cœurs et les corps avec leurs rythmes latinos : cumbia, salsa, calypso. pour les écouter, cliquez ici: https://soundcloud.com/user-335009349

Petite restauration sur place à prix libre :)

Venez faire le plein de soleil ☀️

Participation libre mais nécessaire..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Avenue des Tilleuls Foyer familial Cambremer

Cambremer 14340 Calvados Normandie



We look forward to seeing you on Saturday, November 25 at 8:30 pm at the Cambremer family home for the first concert of the year!

The Cubaners will be warming our hearts and bodies with their Latin rhythms: cumbia, salsa, calypso. To hear them, click here: https://soundcloud.com/user-335009349

Snacks and refreshments on site at free prices :)

Come and get your fill of sunshine?

Participation free but necessary.

Te esperamos el sábado 25 de noviembre a las 20.30 en casa de la familia Cambremer para el primer concierto del año

Los Cubaners nos calentarán el corazón y el cuerpo con sus ritmos latinos: cumbia, salsa, calypso. Para escucharlos, haz clic aquí: https://soundcloud.com/user-335009349

Snacks y refrescos disponibles in situ sin coste adicional :)

Ven a llenarte de sol?

La participación es gratuita pero necesaria.

Wir freuen uns, Sie am Samstag, den 25. November um 20.30 Uhr im Familienheim in Cambremer für das erste Konzert des Jahres wiederzusehen!

The Cubaners werden unsere Herzen und Körper mit ihren lateinamerikanischen Rhythmen erwärmen: Cumbia, Salsa, Calypso. Um sie zu hören, klicken Sie bitte hier: https://soundcloud.com/user-335009349

Kleine Snacks vor Ort zu freien Preisen :)

Kommen Sie und tanken Sie Sonne ?

Teilnahme frei, aber notwendig.

