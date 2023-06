Randonnée pédestre à Cambremer par le rayon Cambremérien Avenue des Tilleuls Cambremer, 6 juillet 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Rayon Cambremérien

PROGRAMME DES RANDONNEES JUILLET 2023

– Jeudi 06 Juillet : CAMBREMER – Parking de l’Europe (09h15) – 11kms

ATTENTION : HORAIRE D’ETE

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 09h15 précises

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep – Site internet : www.rayoncambremerien.fr.

2023-07-06 à 09:15:00 ; fin : 2023-07-06 . .

Avenue des Tilleuls Parking de l’Europe

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Rayon Cambremérien

HIKING PROGRAM JULY 2023

– Thursday 06 July: CAMBREMER ? Parking de l?Europe (09h15) ? 11kms

ATTENTION : SUMMER SCHEDULE

Car pool from Cambremer Parking de l?Europe at 09:15 sharp

– 3.00? or free for Ufolep licensees – Website: www.rayoncambremerien.fr

Rayon Cambremérien

PROGRAMA DE PASEOS JULIO 2023

– Jueves 06 de julio: CAMBREMER ? Parking de Europa (09h15) ? 11kms

ATENCIÓN : HORARIO DE VERANO

Coche compartido desde Cambremer Parking de l’Europe a las 09:15 en punto

– 3,00? o gratis para los titulares de una licencia Ufolep – Página web: www.rayoncambremerien.fr

Cambremer Strahl

WANDERPROGRAMM JULI 2023

– Donnerstag, 06. Juli: CAMBREMER ? Parking de l’Europe (09:15 Uhr) ? 11kms

ACHTUNG: SOMMERZEIT

Fahrgemeinschaften zur Abfahrt von Cambremer Parking de l’Europe um genau 09.15 Uhr

– 3.00? oder kostenlos für Ufolep-Lizenzinhaber – Website: www.rayoncambremerien.fr

