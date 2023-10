Soirée Téléthon – Théâtre : « Coups de ciseaux » Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 16 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Soirée organisée par le Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine et la compagnie Trompette enchantée au profit du Téléthon.

Les salariés de l’usine de lingerie ne font pas toujours dans la dentelle. Surtout quand leur poste est en jeu ! Gare aux coups de ciseaux et aux éclats de rire. Et vous spectateurs, si vous donniez votre avis ?.

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Avenue des Thermes Centre d’animation et de congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Evening organized by the Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine and the Trompette enchantée company in aid of the Telethon.

Employees at the lingerie factory don’t always play nice. Especially when their jobs are on the line! Watch out for the scissors and the laughter. What about you, the viewer? What do you think?

Velada organizada por el Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine y la compañía Trompette enchantée a beneficio del Teletón.

Los empleados de la fábrica de lencería no siempre juegan limpio. Sobre todo cuando sus puestos de trabajo están en juego Cuidado con las tijeras y las risas. ¿Y ustedes, los telespectadores? ¿Qué les parece?

Abendveranstaltung, die vom Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine und der Compagnie Trompette enchantée zugunsten des Telethon organisiert wird.

Die Beschäftigten der Dessous-Fabrik gehen nicht immer zimperlich vor. Vor allem, wenn ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel steht! Hüten Sie sich vor Scherenschnitten und Lachanfällen. Wie wäre es mit Ihrer Meinung als Zuschauer?

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme