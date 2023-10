La Ville aux Enfants – Atelier théâtre : la porte magique Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Débutant ou amateur, chacun possède un talent de comédien à explorer ou à découvrir. Cet atelier est l’occasion pour vos enfants d’explorer leur imaginaire à travers différents exercices en groupe, en duo ou en solo.

Vos enfants pourront imaginer une histoire en ouvrant la fameuse « porte magique » et se propulser dans un monde de rêve et de frisson.

Avec le théâtre, c’est découvrir le travail de l’écoute de soi et des autres.

• Durée : 1h30.

• Dès 7 ans..

2023-10-29 10:30:00 fin : 2023-10-29 12:00:00. .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Whether beginner or amateur, everyone has an acting talent to explore or discover. This workshop is an opportunity for your children to explore their imaginations through a variety of group, duo or solo exercises.

Your children can imagine a story by opening the famous « magic door » and propel themselves into a world of dreams and thrills.

Theater is a great way to discover how to listen to yourself and others.

? Duration: 1h30.

? Ages 7 and up.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Principiante o aficionado, todo el mundo tiene un talento interpretativo por explorar o descubrir. Este taller es una oportunidad para que sus hijos exploren su imaginación a través de una variedad de ejercicios en grupo, en dúo o en solitario.

Sus hijos podrán imaginar una historia abriendo la famosa « puerta mágica » e impulsarse hacia un mundo de sueños y emociones.

El teatro es una excelente manera de descubrir cómo escucharse a uno mismo y a los demás.

? Duración: 1h30.

? A partir de 7 años.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Ob Anfänger oder Amateur, jeder hat ein schauspielerisches Talent, das es zu erforschen oder zu entdecken gilt. Dieser Workshop bietet Ihren Kindern die Gelegenheit, ihre Vorstellungskraft durch verschiedene Übungen in der Gruppe, im Duett oder als Solist zu erkunden.

Ihre Kinder können sich eine Geschichte ausdenken, indem sie die berühmte « Zaubertür » öffnen und sich in eine Welt der Träume und des Nervenkitzels katapultieren.

Mit dem Theater heißt es, die Arbeit des Zuhörens auf sich selbst und auf andere zu entdecken.

? Dauer: 1,5 Stunden.

? Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme