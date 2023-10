La Ville aux Enfants – Dégomme les monstres ! Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par l’association du Tir d’Andaine et Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Viens apprendre à tirer avec l’association du Tir d’Andaine. Pistolet à plomb ou laser… les monstres n’ont qu’à bien se tenir !

• 10h00, 10h45, 13h30 et 14h15.

• À partir de 7 ans..

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 11:30:00. .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by the Tir d’Andaine association and Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Come and learn to shoot with the Tir d’Andaine association. Pellet gun or laser… monsters beware!

? 10:00 am, 10:45 am, 1:30 pm and 2:15 pm.

? Ages 7 and up.

Organizado por la asociación Tir d’Andaine y Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Ven a aprender a disparar con la asociación Tir d’Andaine. Pistola de perdigones o láser… ¡cuidado con los monstruos!

? 10.00 h, 10.45 h, 13.30 h y 14.15 h.

? A partir de 7 años.

Organisiert von der Association du Tir d’Andaine und Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Komm und lerne das Schießen mit der Association du Tir d’Andaine. Blei- oder Laserpistole… die Monster müssen sich nur benehmen!

? 10.00, 10.45, 13.30 und 14.15 Uhr.

? Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme