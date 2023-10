La Ville aux Enfants – Atelier creusage de citrouille : ici c’est la trouille ! Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Bave de gargouille, peau de grenouille et sale tambouille, rejoins nous pour creuser ta citrouille.

Prends tes vêtements sales car peinture, gommettes et paillettes seront à l’honneur pour créer cette horreur.

• Durée : 1h00 ( 10h00 et 11h00).

• Dès 6 ans..

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Gargoyle slime, frog skin and filthy pumpkins, join us as we dig up your pumpkin.

Bring your dirty clothes, because paint, stickers and glitter will be on hand to create this horror.

? Duration: 1h00 (10h00 and 11h00).

? Ages 6 and up.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Baba de gárgola, piel de rana y tambores sucios, únete a nosotros para cavar tu calabaza.

Trae tu ropa sucia, porque habrá pintura, pegatinas y purpurina para crear este horror.

? Duración: 1h00 (10h00 y 11h00).

? Para niños a partir de 6 años.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Gargoyle-Schleim, Froschhaut und schmutzige Trommeln – mach mit, um deinen Kürbis auszuhöhlen.

Nimm deine schmutzigen Klamotten mit, denn Farbe, Gummibärchen und Glitzer sind angesagt, um diesen Horror zu erschaffen.

? Dauer: 1.00 Uhr ( 10.00 und 11.00 Uhr).

? Ab 6 Jahren.

