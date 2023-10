La Ville aux Enfants – Atelier création d’accessoires : le placard de la sorcière Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Que se cache t-il dans le placard de la sorcière?

Chapeau pointu et baguette magique, viens imaginer et réaliser tes obscurs accessoires. Prends tes vêtements sales car peinture, gommettes et paillettes seront à l’honneur.

• Durée : 1h00 ( 14h30 et 15h30).

• Dès 4 ans..

2023-10-29 15:30:00 fin : 2023-10-29 15:30:00. .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

What’s hiding in the witch’s closet?

With your pointy hat and magic wand, come and create your own obscure accessories. Don’t forget your dirty clothes, as paint, stickers and glitter will be the order of the day.

? Duration: 1h00 (2.30pm and 3.30pm).

? Ages 4 and up.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

¿Qué se esconde en el armario de la bruja?

Con su sombrero puntiagudo y su varita mágica, venga a crear sus propios accesorios oscuros. No olvides tu ropa sucia, ya que la pintura, las pegatinas y la purpurina ocuparán un lugar de honor.

? Duración: 1 hora (14.30 h y 15.30 h).

? A partir de 4 años.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Was verbirgt sich im Schrank der Hexe?

Mit spitzem Hut und Zauberstab kannst du dir deine dunklen Accessoires ausdenken und herstellen. Nimm deine schmutzigen Klamotten mit, denn Farbe, Gummibärchen und Glitzer sind angesagt.

? Dauer: 1h00 ( 14h30 und 15h30).

? Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme