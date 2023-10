La Ville aux Enfants – Mène l’enquête dans les grottes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Malheur ! L’assistant du Professeur Andaines a profité de son absence, pour fouiller dans la grotte où l’aventurier range ses innombrables trésors … et catastrophe … il a transformé de jolies fleurs en plantes carnivores ! Vite, aide cet étourdi à trouver la recette pour retransformer ces végétaux carnassiers en adorables joyaux de la nature avant que le professeur ne rentre.

• Une session toutes les 45 minutes (durée de jeu : 30 min.).

• De 7 à 12 ans.

• Dans la grotte, square Jeanne Léveillé (près du Centre d’Animation et de Congrès).

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Misfortune! Professor Andaines? assistant has taken advantage of his absence to rummage around in the cave where the adventurer stores his countless treasures? and disaster? he’s turned some pretty flowers into carnivorous plants! Hurry up and help this giddy fellow find the recipe for transforming these carnivorous plants back into adorable jewels of nature before the professor returns.

? One session every 45 minutes (playtime: 30 min.).

? Ages 7 to 12.

? In the grotto, square Jeanne Léveillé (near the Centre d’Animation et de Congrès)

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

¡Desgracia! El ayudante del profesor Andaines ha aprovechado su ausencia para hurgar en la cueva donde el aventurero guarda sus innumerables tesoros… y el desastre… ¡ha transformado unas bonitas flores en plantas carnívoras! Date prisa y ayuda a este atolondrado compañero a encontrar la receta para volver a transformar estas plantas carnívoras en adorables joyas de la naturaleza antes de que regrese el Profesor.

? Una sesión cada 45 minutos (tiempo de juego: 30 min.).

? De 7 a 12 años.

? En la cueva, plaza Jeanne Léveillé (cerca del Centre d’Animation et de Congrès)

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Ein Unglück geschieht! Professor Andaines’ Assistent hat seine Abwesenheit ausgenutzt, um in der Höhle zu stöbern, in der der Abenteurer seine unzähligen Schätze aufbewahrt… und was für eine Katastrophe: Er hat hübsche Blumen in fleischfressende Pflanzen verwandelt! Schnell, hilf dem Dummkopf, das Rezept zu finden, um die fleischfressenden Pflanzen wieder in liebliche Naturjuwelen zu verwandeln, bevor der Professor nach Hause kommt.

? Eine Sitzung alle 45 Minuten (Spieldauer: 30 Min.).

? Von 7 bis 12 Jahren.

? In der Höhle, Square Jeanne Léveillé (in der Nähe des Centre d’Animation et de Congrès)

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme