La Ville aux Enfants – Atelier bricolage : crée ta plante carnivore… Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Viens t’amuser à fabriquer ta plante carnivore avec des balles de ping-pong.

• Durée : 1h00 (10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00).

• Dès 5 ans.

• Places limitées à 10 enfants maximum par créneau d’une heure..

2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-28 11:00:00. .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Come and have fun making your own carnivorous plant out of ping-pong balls.

? Duration: 1h00 (10h00 to 11h00 and 11h00 to 12h00).

? Ages 5 and up.

? Places limited to a maximum of 10 children per one-hour slot.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Ven a divertirte fabricando tu propia planta carnívora con pelotas de ping-pong.

? Duración: 1h00 (de 10h00 a 11h00 y de 11h00 a 12h00).

? Para niños a partir de 5 años.

? Plazas limitadas a un máximo de 10 niños por sesión de una hora.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Komm und mach dir einen Spaß daraus, deine fleischfressende Pflanze aus Tischtennisbällen zu basteln.

? Dauer: 1:00 Uhr (10:00 bis 11:00 Uhr und 11:00 bis 12:00 Uhr).

? Ab 5 Jahren.

? Begrenzte Plätze für maximal 10 Kinder pro einstündigem Zeitfenster.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme