La Ville aux Enfants – Atelier des p’tis monstres : pâte à sel Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Réalise ta pâte à sel pour ce nouvel atelier modelage. Pendant ce temps de création, sculpte, façonne, tripatouille la pâte à sel pour donner naissance à ton hideuse créature. Prends tes vêtements sales car peinture, gommettes et paillettes seront à l’honneur.

• Durée : 1h00 ( 14h00 et 15h00).

• Dès 4 ans..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 15:00:00. .

Avenue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Make your own salt dough for this new modeling workshop. During this creative time, sculpt, shape and fiddle with the salt dough to give birth to your hideous creature. Don’t forget your dirty clothes, as paint, stickers and glitter will be the order of the day.

? Duration: 1:00 (2:00 and 3:00 pm).

? Ages 4 and up.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Elabore su propia pasta de sal para este nuevo taller de modelado. Durante este momento creativo, esculpe, da forma y juguetea con la masa de sal para dar a luz a tu horrenda criatura. No olvide su ropa sucia, ya que la pintura, las pegatinas y la purpurina serán las protagonistas.

? Duración: 1 hora (14h y 15h).

? A partir de 4 años.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Stelle deinen Salzteig für diesen neuen Modellier-Workshop her. Während dieser kreativen Zeit schnitzt, formt und fummelt ihr am Salzteig herum, um eure hässliche Kreatur entstehen zu lassen. Nimm deine schmutzigen Klamotten mit, denn Farbe, Gummibärchen und Glitzer sind angesagt.

? Dauer: 1h00 ( 14h00 und 15h00).

? Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme