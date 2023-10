La ville aux enfants – Légend’art : où est passée Mamie Carabosse ? Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Balade autour de l’art et des légendes de Bagnoles organisée par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

La méchante fée Carabosse s’est perdue parmi les créatures fantastiques de Bagnoles de l’Orne.

Au travers des légendes, ses deux petites filles favorites vont tenter de la retrouver. Les diaboliques Grande Bique et Maléfique sont de retour pour un nouveau tour !

• Durée : 1h00.

2023-10-28 18:15:00 fin : 2023-10-28 19:15:00. .

Avenue des Thermes Centre d’animation et de congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



A walk around the art and legends of Bagnoles, organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

The evil fairy Carabosse is lost among the fantastic creatures of Bagnoles de l’Orne.

Through the legends, her two favorite little girls will try to find her. The evil Grande Bique and Maléfique are back for another round!

? Running time: 1h00

Un paseo por el arte y las leyendas de Bagnoles, organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

El hada malvada Carabosse pierde entre las criaturas fantásticas de Bagnoles de l’Orne.

A través de las leyendas, sus dos niñas favoritas intentarán encontrarla. ¡Los malvados Grande Bique y Maléfique vuelven para otra ronda!

? Duración: 1 hora

Spaziergang rund um die Kunst und die Legenden von Bagnoles, organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Die böse Fee Carabosse hat sich unter den fantastischen Kreaturen von Bagnoles de l’Orne verirrt.

Anhand der Legenden werden ihre beiden kleinen Lieblingstöchter versuchen, sie wiederzufinden. Die teuflischen Grande Bique und Maléfique sind für eine neue Runde zurück!

? Dauer: 1.00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme