Projection et conférence : la forêt multifonction Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 25 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisée par l’Office National des Forêts et accompagnée par Romuald Heslot.

Les forêts françaises sont sujettes à de nombreux modes de gestion, avec pour objectif principal la production de bois. Aujourd’hui, il convient de prendre en considération de nouveaux enjeux liés à l’évolution de notre monde et de nos besoins (environnemental, économique, sociétal). Entre théorie et pratique, découvrons les solutions qui s’offrent à nous.

Réservation à l’avance auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limitées..

2023-10-25 20:00:00 fin : 2023-10-25 22:00:00. .

Avenue des thermes Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by the Office National des Forêts and accompanied by Romuald Heslot.

French forests are subject to a wide range of management methods, with wood production as the main objective. Today, we need to take into account new challenges linked to the evolution of our world and our needs (environmental, economic, societal). Between theory and practice, let’s discover the solutions available to us.

Please book in advance with the Tourist Office, as places are limited.

Organizado por la Office National des Forêts y acompañado por Romuald Heslot.

Los bosques franceses se gestionan de muchas maneras diferentes, con el objetivo principal de producir madera. Sin embargo, hoy en día hay que tener en cuenta nuevas problemáticas relacionadas con la evolución de nuestro mundo y nuestras necesidades (medioambientales, económicas, sociales). Entre la teoría y la práctica, descubramos las soluciones a nuestro alcance.

Se ruega reservar con antelación en la Oficina de Turismo, las plazas son limitadas.

Organisiert vom Office National des Forêts und begleitet von Romuald Heslot.

Die französischen Wälder unterliegen zahlreichen Bewirtschaftungsmethoden, wobei das Hauptziel die Holzproduktion ist. Heute gilt es, neue Herausforderungen zu berücksichtigen, die mit der Entwicklung unserer Welt und unseren Bedürfnissen (Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft) zusammenhängen. Entdecken wir zwischen Theorie und Praxis die Lösungen, die uns zur Verfügung stehen.

Reservierung im Voraus beim Fremdenverkehrsamt, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme