LOCATION DE COURTS DE TENNIS A PORNIC Avenue des sports Pornic, 28 juin 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Le complexe du tennis, situé au Clion, vous permet de jouer au tennis sur les installations de la ville de Pornic qui se composent de 4 courts extérieurs (en béton poreux) et de 4 courts couverts (en résine)..

Avenue des sports Le Clion sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The tennis complex, located at Le Clion, allows you to play tennis on the facilities of the city of Pornic which consist of 4 outdoor courts (in porous concrete) and 4 indoor courts (in resin).

El complejo de tenis, situado en Le Clion, permite jugar al tenis en las instalaciones de la ciudad de Pornic, que constan de 4 pistas exteriores (de hormigón poroso) y 4 pistas interiores (de resina).

Im Tenniskomplex in Le Clion können Sie auf den Anlagen der Stadt Pornic Tennis spielen. Diese bestehen aus 4 Außenplätzen (aus porösem Beton) und 4 Hallenplätzen (aus Kunstharz).

