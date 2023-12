CÉREMONIE DES VŒUX À LA PLAINE-SUR-MER Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:00:00

fin : 2024-01-12 . Le Conseil Municipal de la Plaine-sur-Mer vous présente ses vœux pour l’année 2024. Avec le message » Ensemble, revelons les défis de demain » madame la maire au nom du Conseil municipal, vous renouvelle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Verre de l’amitié offert à suivre. Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Avenue des Sports
Salle des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs

La Plaine-sur-Mer 44770
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

