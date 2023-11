SOIRÉE D’ANIMATIONS DE NOËL Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer, 15 décembre 2023, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique

Coup d’envoi des fêtes de fin d’année!.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Avenue des Sports Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Kick-off to the festive season!

Pistoletazo de salida a las fiestas

Die Weihnachtszeit beginnt!

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire