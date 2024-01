LES DIABLINTES FÊTENT LA ST PATRICK Avenue des Sports Évron, samedi 23 mars 2024.

Évron Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

La musique festive sera au rendez-vous avec une ambiance de Pub irlandais XXL !

EVRON affichera les couleurs de l’Irlande vendredi 22 mars et samedi 23 mars à partir de 19H00 à la salle des fêtes. Au programme, de la bière bien sûr mais aussi des galettes saucisses, crêpes, tout pour s’amuser, danser, faire la fête une partie de la nuit !

Il est donc temps de réserver vos places en ligne et de tricoter vos écharpes vertes, venez en vert !

Autre points de vente: V&B ÉVRON, bar PMU « Le Courtigné » à Montsûrs et . CARREFOUR EXPRESS à Vaiges.

Les 4 groupes qui animeront cette soirée St Patrick: Esskalibur / Strollad, the Manky Melters, The Lucky Trolls et Breiz Mind / Eanair

Avenue des Sports Salle des Fêtes

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire