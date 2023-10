CONCERT UNISSON – AU PROFIT DES BLESSÉES DE L’ARMÉE Avenue des Sports Évron, 17 novembre 2023, Évron.

Évron,Mayenne

Venez écouter un concert de musique militaire dont les fonds sont reversés aux blessés de l’armée.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

Avenue des Sports

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



Come and enjoy a concert of military music, with proceeds going to the army’s wounded

Venga a disfrutar de un concierto de música militar, cuya recaudación se destinará íntegramente a ayudar a los heridos del ejército

Hören Sie sich ein Konzert mit Militärmusik an, dessen Erlös den Verwundeten der Armee zugute kommt

