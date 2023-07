Fête du 15 août au Lac Plaisance Avenue des Roses Saint-Hilaire-les-Places, 15 août 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

La Fête du 15 août au plan d’eau de Saint-Hilaire-les-Places regroupe plusieurs animations destinées aux enfants et aux adultes tout au long de la journée. Buvette et kiosque seront ouverts et offriront boissons et petite restauration. Le soir, repas et feu d’artifice sont prévus..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Avenue des Roses

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Fête du 15 août at the Saint-Hilaire-les-Places lake brings together a range of activities for children and adults throughout the day. Refreshment stands and kiosks will be open, offering drinks and snacks. In the evening, there will be a meal and fireworks.

La Fête du 15 août en el lago de Saint-Hilaire-les-Places reúne numerosas actividades para niños y adultos a lo largo de todo el día. Habrá un puesto de refrescos y un quiosco que ofrecerá bebidas y aperitivos. Por la noche, habrá una comida y fuegos artificiales.

Das Fest des 15. August am Plan d’eau von Saint-Hilaire-les-Places vereint den ganzen Tag über mehrere Animationen für Kinder und Erwachsene. Buvette und Kiosk sind geöffnet und bieten Getränke und kleine Snacks an. Am Abend sind ein Essen und ein Feuerwerk geplant.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus