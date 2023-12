L’ESPRIT DE NOËL Avenue des Pyrénees Muret, 4 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . 10 EUR.

Avenue des Pyrénees SALLE HORIZON PYRÉNÉES

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



A dangerous threat hangs over the kingdom of Santa Klaus, the world of Christmas. Only the chosen one of the prophecy can save this world from the terrible bogeyman.

Una peligrosa amenaza se cierne sobre el reino de Santa Klaus, el mundo de la Navidad. Solo el elegido de la profecía puede salvar este mundo del terrible hombre del saco.

Das Königreich von Santa Klaus, der Weihnachtswelt, ist von einer gefährlichen Bedrohung bedroht. Nur die Auserwählte der Prophezeiung kann diese Welt vor dem schrecklichen Knecht Ruprecht retten.

