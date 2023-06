Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus Pacy-sur-Eure, 28 juin 2023, Pacy-sur-Eure.

Pacy-sur-Eure,Eure

Et si vous preniez le train, en vallée de l’Eure, comme à la fin du 19ème siècle ? Venez découvrir le décor de l’époque en gare de Pacy-sur-Eure. Le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure vous propose des balades en train d’autrefois à la découverte….

Avenue des Poilus Gare de Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie



And why not take the train in the Eure valley just like at the end of the 19th century? Come and see the train station in Pacy-sur-Eure, decorated in the style of the period. The Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure (Eure Valley Railway) offers…

¿Y si coges el tren, en el valle del Eure, tal y como era a finales del siglo XIX? Venga a descubrir la decoración de la época en la estación de Pacy-sur-Eure. El Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure (Ferrocarril del Valle del Eure) le ofrece viajes en tren de antaño para descubrir…

Wie wäre es mit einer Zugfahrt durch das Eure-Tal wie Ende des 19. Jahrhunderts? Entdecken Sie die damalige Szenerie im Bahnhof von Pacy-sur-Eure. Die Eisenbahngesellschaft Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure bietet Ihnen Fahrten mit dem Zug aus der Vergangenheit an, bei denen Sie…

