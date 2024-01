RONDE DU TAM 28ÈME EDITION Avenue des Platanes Montady, dimanche 21 janvier 2024.

Montady Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21

Toute l’équipe du TAM vous invite à la reconnaissance de la Ronde du TAM. Vous pourrez découvrir le parcours qui vous attend le 21 janvier et vous inscrire si ce n’est pas déjà fait ! A l’issue de ce footing ouvert à tous, le TAM vous invite à venir partager la galette et un rafraîchissement.

Rendez-vous à 10H au centre du village de Montady, devant le gymnase, avenue des platanes.

Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie



