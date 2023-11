MARCHÉ DE NOËL DE MONTADY Avenue des Platanes Montady, 10 décembre 2023, Montady.

Montady,Hérault

Le Grand Marché de Noël Artisanal de Montady aura lieu le dimanche 10 décembre de 9h à 18h. Préparez-vous à plonger dans un véritable univers enchanté, rempli de stands agrémentés de décorations féériques et de senteurs délicieuses. Les enfants ne seront pas en reste ! Un espace dédié au maquillage ravira les plus petits, qui pourront laisser libre cours à leur créativité..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie



The Grand Marché de Noël Artisanal de Montady will take place on Sunday December 10 from 9am to 6pm. Get ready to plunge into a truly enchanted universe, filled with stalls adorned with enchanting decorations and delicious scents. And children won’t be left out! A make-up area will delight the little ones, who can give free rein to their creativity.

El Grand Marché de Noël Artisanal de Montady tendrá lugar el domingo 10 de diciembre de 9:00 a 18:00 horas. Prepárese para sumergirse en un auténtico mundo encantado, repleto de puestos adornados con decoraciones mágicas y deliciosos aromas. Y los niños no se quedarán fuera Un espacio de maquillaje hará las delicias de los más pequeños, que podrán dar rienda suelta a su creatividad.

Der große handwerkliche Weihnachtsmarkt in Montady findet am Sonntag, dem 10. Dezember, von 9.00 bis 18.00 Uhr statt. Bereiten Sie sich darauf vor, in eine wahrhaft verzauberte Welt voller Stände mit märchenhaften Dekorationen und köstlichen Düften einzutauchen. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz! Für die Kleinsten gibt es einen Schminkbereich, in dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT LA DOMITIENNE