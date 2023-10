SPECTACLE : UN NOÊL ROCK Avenue des Platanes Montady, 28 novembre 2023, Montady.

Montady,Hérault

Dans la fabrique des jouets, la veille de Noël:

Un père Noël disparu, un lutin obstiné, un fils rebelle, un téléphone mystérieux, un ours magique, une guitare endiablée…

La magie de noël pourra-t-elle être sauvée ?

Dès 5 ans sur inscription.

2023-11-28 17:00:00 fin : 2023-11-28 18:00:00. .

Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie



In the toy factory, on Christmas Eve:

A missing Santa, a stubborn elf, a rebellious son, a mysterious telephone, a magical bear, a wild guitar…

Can the magic of Christmas be saved?

Ages 5 and up – registration required

En la fábrica de juguetes en Nochebuena:

Un Papá Noel desaparecido, un duende testarudo, un hijo rebelde, un teléfono misterioso, un oso mágico, una guitarra salvaje…

¿Podrá salvarse la magia de la Navidad?

A partir de 5 años

In der Spielzeugfabrik am Weihnachtsabend:

Ein verschwundener Weihnachtsmann, ein eigensinniger Kobold, ein rebellischer Sohn, ein geheimnisvolles Telefon, ein magischer Bär, eine wilde Gitarre…

Kann der Weihnachtszauber gerettet werden?

Ab 5 Jahren auf Anmeldung

