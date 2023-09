Projection « Les agités du bocage » – Festival Alimenterre Avenue des Plantations La Mure, 17 octobre 2023, La Mure.

La Mure,Isère

Projection : Les agités du bocage (52min) dans le cadre de la 6ème édition du festival Alimenterre..

2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

Avenue des Plantations Cinéma – Théâtre

La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



AlimenTERRE is an international festival organized to allow

understanding and information on agricultural and food issues

food issues. Conferences, market, debates and film screenings will take place at the Alpe du Grand Serre.

Proyección: Les agités du bocage (52min) en el marco del 6º festival Alimenterre.

Vorführung: Les agités du bocage (52min) im Rahmen der 6. Ausgabe des Festivals Alimenterre.

Mise à jour le 2023-09-25 par Matheysine Tourisme