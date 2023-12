MARCHÉ DE NOËL DU PIRAT PARC Avenue des Plages Gruissan, 22 décembre 2023, Gruissan.

Gruissan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 11:00:00

fin : 2024-01-07 22:00:00

Du 6 Décembre au 7 Janvier le Marché de Noël du Pirat Parc de Gruissan ouvre ses portes. Dans un esprit féerique et familial, une trentaine de chalets du terroir Audois proposeront une offre éclectique et multiple en artisanat, restauration et confiserie. Et pour que cet événement soit une fête, le Pirat Parc à prévu de vous divertir en proposant gratuitement des spectacles de cirque et de marionnettes, des défilés de mascottes, des mini disco et bons nombres d’animations et de surprises. Il paraitrait même, que le père noël rendrait visite aux enfants tous les jours d’ouverture à 17h.

Le Marché de Noël ouvrira ses portes de 11h à 20h30 les MERCREDIS ET JEUDIS et de 11h à 22h les VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES en semaine hors vacances scolaires.

Pendant les vacances scolaires ouverture tous les jours de 11h à 22h.

Ouverture des attractions 14h/21h pendant les périodes d’ouvertures.

(Les horaires pourront être adaptables en fonction de l’affluence)..

Avenue des Plages

Gruissan 11430 Aude Occitanie



