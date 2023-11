MARCHÉ DE NOËL DU PIRAT PARC Avenue des Plages Gruissan, 13 décembre 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Du 2 Décembre au 7 Janvier le Marché de Noël du Pirat Parc de Gruissan ouvre ses portes. Dans un esprit féerique et familial, une trentaine de chalets du terroir Audois proposeront une offre éclectique et multiple en artisanat, restauration et confiserie. Et pour que cet événement soit une fête, le Pirat Parc à prévu de vous divertir en proposant gratuitement des spectacles de cirque et de marionnettes, des défilés de mascottes, des mini disco et bons nombres d’animations et de surprises. Il paraitrait même, que le père noël rendrait visite aux enfants tous les jours d’ouverture à 17h.

Le Marché de Noël ouvrira ses portes de 11h à 20h30 les MERCREDIS ET JEUDIS et de 11h à 22h les VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES en semaine hors vacances scolaires.

Pendant les vacances scolaires ouverture tous les jours de 11h à 22h.

Ouverture des attractions 14h/21h pendant les périodes d’ouvertures.

(Les horaires pourront être adaptables en fonction de l’affluence)..

Avenue des Plages

Gruissan 11430 Aude Occitanie



From December 2nd to January 7th, the Pirat Parc de Gruissan Christmas Market opens its doors. In an enchanting, family-friendly atmosphere, some thirty chalets featuring local produce from the Aude region will be offering an eclectic range of crafts, food and confectionery. And to make sure the event is a festive one, Pirat Parc is planning to keep you entertained with free circus and puppet shows, mascot parades, mini discos and plenty of entertainment and surprises. It’s even rumored that Santa Claus will be visiting the children every opening day at 5pm.

The Christmas Market will be open from 11am to 8:30pm on WEDNESDAYS AND THURSDAYS, and from 11am to 10pm on FRIDAYS, SATURDAYS AND SUNDAYS during the week, excluding school vacations.

During school vacations, we’re open every day from 11am to 10pm.

Attractions open 2pm-9pm during opening periods.

(Opening times may be subject to change depending on visitor numbers).

Del 2 de diciembre al 7 de enero, el mercado navideño de Pirat Parc, en Gruissan, abre sus puertas. En un ambiente mágico y familiar, una treintena de chalés de la región del Aude ofrecerán una ecléctica gama de productos artesanales, gastronómicos y de confitería. Y para que el acontecimiento sea una auténtica fiesta, el Pirat Parc tiene previsto entretenerle con espectáculos gratuitos de circo y marionetas, desfiles de mascotas, una minidisco y un sinfín de animaciones y sorpresas. Incluso se rumorea que Papá Noel visitará a los niños todos los días de apertura a las 17:00 horas.

El Mercado de Navidad estará abierto de 11.00 a 20.30 h los MIÉRCOLES Y JUEVES, y de 11.00 a 22.00 h los VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS entre semana fuera de las vacaciones escolares.

Durante las vacaciones escolares, abierto todos los días de 11.00 a 22.00 h.

Las atracciones abren de 14.00 a 21.00 h durante los periodos de apertura.

(Los horarios pueden variar en función del número de visitantes).

Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar öffnet der Weihnachtsmarkt im Pirat Parc von Gruissan seine Pforten. In einer märchenhaften und familiären Atmosphäre bieten rund 30 Hütten aus dem Audois ein vielseitiges und abwechslungsreiches Angebot an Kunsthandwerk, Speisen und Süßwaren. Und damit dieses Ereignis zu einem Fest wird, sorgt der Pirat Parc mit kostenlosen Zirkus- und Marionettenvorführungen, Maskottchenparaden, Minidisko und zahlreichen Animationen und Überraschungen für Unterhaltung. Es heißt sogar, dass der Weihnachtsmann die Kinder an jedem Öffnungstag um 17 Uhr besuchen wird.

Der Weihnachtsmarkt ist mittwochs und donnerstags von 11:00 bis 20:30 Uhr und freitags, samstags und sonntags an Wochentagen außerhalb der Schulferien von 11:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Während der Schulferien täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Die Attraktionen sind während der Öffnungszeiten um 14:00/21:00 Uhr geöffnet.

(Die Öffnungszeiten können je nach Besucherzahl angepasst werden).

Mise à jour le 2023-11-24 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11