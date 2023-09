SORTIE LPO LES TRÉSORS DE LA MER Avenue des Plages Gruissan, 26 octobre 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Venez découvrir la laisse de mer et ses trésors : algues, crabes, plumes…

Tout le monde aime la plage, mais la connait-on vraiment ? La mer y a déposé des trésors indispensables à l’équilibre du milieu. Il est temps de les découvrir pour pouvoir les protéger !

Animation gratuite, réservation par téléphone au 06 62 77 17 97.

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Avenue des Plages

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Come and discover the sea leash and its treasures: seaweed, crabs, feathers…

Everyone loves the beach, but do we really know it? The sea has deposited treasures there that are essential to the balance of the environment. It’s time to discover them so we can protect them!

Free event, book by phone 06 62 77 17 97

Venga a descubrir la correa de mar y sus tesoros: algas, cangrejos, plumas…

A todo el mundo le gusta la playa, pero ¿la conocemos realmente? El mar ha depositado allí tesoros esenciales para el equilibrio del medio ambiente. ¡Es hora de descubrirlos para poder protegerlos!

Evento gratuito, reserva por teléfono en el 06 62 77 17 97

Entdecken Sie die Meeresleine und ihre Schätze: Algen, Krebse, Federn…

Jeder liebt den Strand, aber kennt man ihn wirklich? Das Meer hat dort Schätze abgelagert, die für das Gleichgewicht des Lebensraums unerlässlich sind. Es ist an der Zeit, sie zu entdecken, damit wir sie schützen können!

Kostenlose Animation, Reservierung per Telefon unter 06 62 77 17 97

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan