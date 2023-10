ASM Romagnat vs Lyon Avenue des Pérouses Romagnat, 22 octobre 2023, Romagnat.

Romagnat,Puy-de-Dôme

Venez soutenir les joueuses de l’ASM Romagnat au Stade Michel Brun de Romagnat !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Avenue des Pérouses Stade Michel Brun

Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and support the ASM Romagnat players at the Stade Michel Brun in Romagnat!

¡Ven a apoyar a los jugadores del ASM Romagnat en el Stade Michel Brun de Romagnat!

Kommen Sie und unterstützen Sie die Spielerinnen des ASM Romagnat im Stade Michel Brun in Romagnat!

