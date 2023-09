Alias – Sculpture sur le port Avenue des Pêcheurs La Teste-de-Buch, 23 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Durant deux jours, les ostréiculteurs accueillent 36 artistes sculpteurs !

Venez découvrir, échanger et partager..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

Avenue des Pêcheurs Port de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For two days, oyster farmers welcome 36 sculptors!

Come and discover, exchange and share.

Durante dos días, los ostricultores recibirán a 36 escultores

Venga a descubrir, intercambiar y compartir.

Zwei Tage lang empfangen die Austernzüchter 36 Bildhauerkünstler!

Kommen Sie, um zu entdecken, sich auszutauschen und zu teilen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT La Teste-de-Buch