Forum des associations Avenue des Pastous Aurice, 3 septembre 2023, Aurice.

Aurice,Landes

Quelles soient sportives, sociales, culturelles ou autre, une centaine d’associations animent Aurice tout au long de l’année, n’hésitez pas à aller les rencontrer au hall des sports ce samedi matin et à vous inscrire.

Buvette et restauration possible..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 12:00:00. .

Avenue des Pastous salle polyvalente

Aurice 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Whether sporting, social, cultural or any other kind of association, Aurice is alive and kicking all year round. Come and meet them at the sports hall this Saturday morning and sign up.

Refreshments and catering available.

Ya sean deportivas, sociales, culturales o de cualquier otro tipo, Aurice está viva y coleando con un centenar de asociaciones a lo largo del año. No dudes en venir a conocerlas al pabellón de deportes este sábado por la mañana y apuntarte.

Habrá refrescos y comida.

Ob sportlich, sozial, kulturell oder anderweitig, rund 100 Vereine beleben Aurice das ganze Jahr über. Zögern Sie nicht, sie an diesem Samstagmorgen in der Sporthalle zu treffen und sich anzumelden.

Getränke und Essen sind möglich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Chalosse Tursan