JOBDATING – BÉZIERS Avenue des Olympiades Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Vous êtes à la recherche d’un job et vous ne savez pas où chercher ? Prenez votre CV et mettez votre plus belle tenue de sport, et enchaînez matinée sportive et jobdating avec Facenergie Sport !.

2023-12-14 09:00:00 fin : 2023-12-14 16:30:00. .

Avenue des Olympiades

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Looking for a job and don’t know where to look? Grab your CV, put on your best sportswear and join a morning of sports and jobdating with Facenergie Sport!

¿Estás buscando trabajo y no sabes dónde buscar? Coge tu CV, ponte tu mejor equipación deportiva y disfruta de una mañana de deporte y búsqueda de empleo con Facenergie Sport

Sie sind auf der Suche nach einem Job und wissen nicht, wo Sie suchen sollen? Nehmen Sie Ihren Lebenslauf mit, ziehen Sie Ihre beste Sportkleidung an und verbinden Sie einen Sportmorgen mit einem Jobdating mit Facenergie Sport!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE