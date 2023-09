RUGBY PRO D2 – ASBH/FC GRENOBLE RUGBY Avenue des Olympiades Béziers, 3 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

9ème journée de Pro D2, l’ASBH reçoit FC Grenoble Rugby.

Venez nombreux pour les soutenir !.

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Avenue des Olympiades

Béziers 34500 Hérault Occitanie



day 9 of Pro D2, ASBH hosts FC Grenoble Rugby.

Come and support them!

novena jornada de la Pro D2, el ASBH recibe al FC Grenoble Rugby.

¡Ven a apoyarles!

9. Spieltag der Pro D2, die ASBH empfängt den FC Grenoble Rugby.

Kommen Sie zahlreich, um sie zu unterstützen!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE