MARCHE DE NOËL DE POMEROLS Avenue des Oliviers Pomérols, 9 décembre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

Les 9 et 10 décembre 2023 au Complexe Sportif et Culturel de Marche Gay, venez partager avec nous l’ambiance festive de notre Marché de Noël !.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-10 23:00:00. .

Avenue des Oliviers

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



On December 10 and 11, 2022 at the Marche Gay Sports and Cultural Complex, come and share the festive atmosphere of our Christmas Market!

Los días 10 y 11 de diciembre de 2022 en el Complejo Deportivo y Cultural Marche Gay, ¡venga a compartir el ambiente festivo de nuestro Mercado de Navidad!

Am 10. und 11. Dezember 2022 im Sport- und Kulturkomplex von Marche Gay können Sie mit uns die festliche Atmosphäre unseres Weihnachtsmarktes teilen!

