Concert – 4 for you Avenue des Myrtilles Ottrott, 18 novembre 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Groupe de Pop-rock, 4U proposera un programme de chansons puisées dans les grands classiques tel que David Bowie, Pink Floyd, Santana, Queen… de quoi ravir tous les mélomanes. Billetterie en ligne https://bit.ly/concert-ottrott-18-11 et sur place (si disponible). Tartes flambées et bar à huitres..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue des Myrtilles

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



Pop-rock band, 4U will offer a program of songs drawn from the great classics such as David Bowie, Pink Floyd, Santana, Queen… something for every music lover. Tickets available online at https://bit.ly/concert-ottrott-18-11 and on site (if available). Tartes flambées and oyster bar.

El grupo de pop-rock 4U ofrecerá un programa de canciones extraídas de los grandes clásicos como David Bowie, Pink Floyd, Santana, Queen… algo para todos los amantes de la música. Entradas disponibles en línea en https://bit.ly/concert-ottrott-18-11 y in situ (si están disponibles). Tartas flambeadas y bar de ostras.

Die Pop-Rock-Band 4U wird ein Programm mit Songs aus Klassikern wie David Bowie, Pink Floyd, Santana, Queen usw. präsentieren. für jeden Musikliebhaber etwas dabei. Online-Tickets unter https://bit.ly/concert-ottrott-18-11 und vor Ort (falls verfügbar). Flammkuchen und Austernbar.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile