NOSTALGIE DES ANNÉES 60 Avenue des Moulins Montpellier, 1 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

28 des plus célèbres titres des années 60, exclusivement en français, ont été réécrits et harmonisés pour chœurs à voix mixtes ou égales de Femmes, Enfants, Hommes par Michel SOTIROPOULOS Chef du Chœur les Chorégiens et Compositeur..

2023-07-01 21:30:00 fin : 2023-07-01 23:00:00. EUR.

Avenue des Moulins

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



28 of the most famous songs of the 60s, exclusively in French, have been rewritten and harmonized for mixed or equal voices of women, children and men by Michel SOTIROPOULOS, conductor of Ch?ur les Chorégiens and composer.

28 de las canciones más famosas de los años 60, exclusivamente en francés, han sido reescritas y armonizadas para voces mixtas o iguales de mujeres, niños y hombres por Michel SOTIROPOULOS, director del Ch?ur les Chorégiens y compositor.

28 der bekanntesten Titel der 60er Jahre, ausschließlich auf Französisch, wurden neu geschrieben und harmonisiert für gemischte oder gleichstimmige Chöre von Frauen, Kindern und Männern von Michel SOTIROPOULOS, dem Leiter des Ch?ur les Chorégiens und Komponisten.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT MONTPELLIER