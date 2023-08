Randonnée commentée au pas de l’âne jusqu’aux Aqueducs et la Meunerie de Barbegal Avenue des Moulins Fontvieille, 9 septembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Randonnée commentée au pas de l’âne avec « Les P’tits Ânes » jusqu’aux Aqueducs romains et la Meunerie de Barbegal.

2023-09-09 09:30:00 fin : 2023-09-09 12:30:00. EUR.

Avenue des Moulins Bureau d’Information Touristique de Fontvieille

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided walk with « Les P’tits Ânes » (miniature donkeys) to the Roman aqueducts and the Barbegal mill

Paseo guiado en burro con « Les P’tits Ânes » hasta los acueductos romanos y el molino harinero de Barbegal

Geführter Spaziergang mit « Les P’tits Ânes » (Miniaturesel) zu den römischen Aquädukten und der Mühle von Barbegal

Mise à jour le 2023-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles