Concert Le Condor Avenue des Moulins Fontvieille, 9 août 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Concert aux arènes de Fontvieille du groupe musical folklorique le Condor: « Le Condor fait son cinéma ».

2023-08-09 21:00:00 fin : 2023-08-09 23:00:00. EUR.

Avenue des Moulins Les Arènes

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert at the Fontvieille arenas by the folk music group Le Condor: « Le Condor fait son cinéma »

Concierto en los ruedos de Fontvieille del grupo de música folk Le Condor: « Le Condor fait son cinéma » (El Cóndor hace su cine)

Konzert der Folkloregruppe Le Condor in der Arena von Fontvieille: « Le Condor fait son cinéma »

