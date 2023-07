Marché provençal bi-hebdomadaire à Fontvieille Avenue des Moulins Fontvieille, 5 juin 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Marché provençal à Fontvieille, tous les lundis et vendredis matins tout au long de l’année..

2023-06-05 08:00:00 fin : 2023-06-05 12:00:00. .

Avenue des Moulins

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Provencal market in Fontvieille, every Monday and Friday morning throughout the year.

Mercado provenzal en Fontvieille, todos los lunes y viernes por la mañana durante todo el año.

Provenzalischer Markt in Fontvieille, das ganze Jahr über jeden Montag- und Freitagvormittag.

Mise à jour le 2023-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles