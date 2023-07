Vide-grenier des Mignardières Avenue des Mignardières Ballan-Miré, 27 juillet 2023, Ballan-Miré.

Ballan-Miré,Indre-et-Loire

Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place..

Dimanche 2023-07-27 08:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Avenue des Mignardières

Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Garage sale between individuals. Refreshments and food on the spot.

Venta de garaje para particulares. Refrescos y catering in situ.

Flohmarkt zwischen Privatpersonen. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-11 par Tours Val de Loire Tourisme