Cet évènement est passé Mémorial des Martyrs du 24 août 1944 – JEP 2023 Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Buchères Catégories d’Évènement: Aube

Buchères Mémorial des Martyrs du 24 août 1944 – JEP 2023 Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Buchères, 16 septembre 2023, Buchères. Buchères,Aube .

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. Eur.

Avenue des Martyrs du 24 août 1944

Buchères 10800 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aube, Buchères Autres Lieu Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Adresse Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Ville Buchères Departement Aube Lieu Ville Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Buchères latitude longitude 48.2419283;4.1050477

Avenue des Martyrs du 24 août 1944 Buchères Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bucheres/