Salon des Vins et Terroirs Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars, 22 mars 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire : l’orangerie du Château..

2024-03-22 fin : 2024-03-24 . EUR.

Avenue des Martyrs de la Résistance Orangerie du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Whether you are a connoisseur, an amateur or a new initiate, the Salon des Vins et Terroirs de Thouars is a unique journey through France’s wine and gastronomy, with its colours and accents, in a remarkable place steeped in history: the Orangery of the Château.

Conocedor, aficionado o recién iniciado, el Salón del Vino y del Terruño de Thouars es un recorrido único por el panorama enogastronómico francés, con sus colores y acentos, en un lugar extraordinario cargado de historia: el invernadero del Château.

Ob Kenner, Liebhaber oder Neueinsteiger – die Wein- und Terroirmesse in Thouars ist eine einzigartige Reise durch das Weinbau- und Gastronomieland Frankreich mit all seinen Farben und Akzenten an einem bemerkenswerten, geschichtsträchtigen Ort: der Orangerie des Schlosses.

Mise à jour le 2023-11-15 par Maison du Thouarsais