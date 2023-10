Réveillon de la Saint Sylvestre à Thouars Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars, 31 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

L’association multiculture 79 vous propose de passer à l’heure de la nouvelle année entre amis ou en famille dans l’orangerie du Château ! Animation assurée par DJ Fred. Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Avenue des Martyrs de la Résistance À l’orangerie du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The multiculture 79 association invites you to ring in the New Year with friends and family in the Château orangery! Entertainment provided by DJ Fred. Reservations required.

La asociación Multiculture 79 le invita a recibir el Año Nuevo con amigos y familiares en el invernadero del castillo Animación a cargo de DJ Fred. Reserva obligatoria.

Der Verein multiculture 79 schlägt Ihnen vor, das neue Jahr mit Freunden oder der Familie in der Orangerie des Schlosses zu begrüßen! Für die Unterhaltung sorgt DJ Fred. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais