Salon artistique de rentrée à Amboise Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise, 23 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Deuxième salon artistique de rentrée à la salle Francis Poulenc d’Amboise, le samedi 23 Septembre de 14h à 18h et le dimanche 24 Septembre de 10h à 18h.

34 artistes seront présents: peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, artisanat d’art..

Vernissage samedi 23 Septembre à 17h

Entrée libre.

Samedi 2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Second back-to-school art fair at Amboise’s Salle Francis Poulenc, Saturday September 23 from 2 pm to 6 pm and Sunday September 24 from 10 am to 6 pm.

34 artists will be present: painters, sculptors, photographers, draughtsmen, arts and crafts…

Vernissage Saturday September 23 at 5pm

Free admission

Segunda feria de arte de la vuelta al cole en la Salle Francis Poulenc de Amboise, el sábado 23 de septiembre de 14:00 a 18:00 y el domingo 24 de septiembre de 10:00 a 18:00.

estarán presentes 34 artistas: pintores, escultores, fotógrafos, dibujantes, artesanos…

Inauguración el sábado 23 de septiembre a las 17.00 h

Entrada gratuita

Am Samstag, den 23. September, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 24. September, von 10 bis 18 Uhr findet im Saal Francis Poulenc in Amboise die zweite Kunstmesse nach der Sommerpause statt.

34 Künstler werden anwesend sein: Maler, Bildhauer, Fotografen, Zeichner, Kunsthandwerker…

Vernissage am Samstag, den 23. September um 17 Uhr

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-20 par OFFICE AMBOISE