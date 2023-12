SCENE NATIONALE – Des femmes respectables Avenue des Lissiers Aubusson, 5 mars 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 19:30:00

fin : 2024-03-05 20:45:00

DANSE, THÉÂTRE – Cie Carna – Alexandre Blondel

« Je ne sais pas trop quoi dire… ». Ces mots reviennent souvent dans des entretiens que le chorégraphe A. Blondel a réalisé auprès de femmes âgées issues de milieux populaires. Pourtant, au fur et à mesure, les mots et les histoires arrivent. La pièce, tirée du livre de la sociologue Beverly Skeggs, s’est construite à partir de ces entretiens. Ces témoignages soulèvent des thématiques fondamentales : le dévouement, le contrôle des naissances, le divorce, la précarité.. Comment ces femmes issues de classes sociales modestes ont-elles pu s’émanciper et résister au modèle dominant au cours du siècle passé ? Quatre danseuses s’emparent de leurs paroles et viennent au travers de leurs corps engagés mettre en valeur ces espaces de résistance.

– Durée : 1h15

– À partir de 10 ans

Soirée » À tous les étages » à la médiathèque.

EUR.

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



