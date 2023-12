SCENE NATIONALE – Coeur Poumon Avenue des Lissiers Aubusson, 8 février 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:30:00

fin : 2024-02-08

THÉÂTRE, MUSIQUE, VIDÉO – Collectif I am a bird now – Daniela Labbé Cabrera

Un jour, les pas de Mona la ramènent devant les portes de l’hôpital où son enfant a été sauvé des années auparavant. Elle décide de remonter dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque et sa mémoire nous entraîne dans l’univers des soignants. Coeur Poumon retrace l’histoire de la réparation d’un coeur d’enfant et dresse le portrait de ceux qui soignent. Les rencontres sont extraordinaires, comme celle avec ce chirurgien mélomane qui, tel Orphée, a le pouvoir d’amadouer les Enfers et de changer les destins en opérant. Dans ce service, ce sont les pulsions de vie et de mort qui s’affrontent, au rythme des pulsations cardiaques et des rituels des soignants. Et pour accompagner les mouvements de ces âmes en suspens, de la musique.

– Durée : 1h55

– A partir de 14 ans..

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin