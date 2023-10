FESTIVAL DE L’HUMOUR avenue des justes parmi les nations Bédarieux, 24 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

C’est une nouveauté de la saison culturelle, la ville de Bédarieux lance son festival de l’Humour ! Pour cette première édition, préparez vous à des éclats de rire et une séance d’hypnose inoubliable. Trois humoristes au succès incontesté et un hypnotiseur se produiront sur la scène de la Tuilerie pour vous faire vivre deux soirées de rire et de bonne humeur..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

avenue des justes parmi les nations

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



A new feature of the cultural season, the town of Bédarieux is launching its Festival de l’Humour! For this first edition, get ready to laugh out loud and enjoy an unforgettable hypnosis session. Three successful comedians and a hypnotist will take to the stage at La Tuilerie for two evenings of laughter and good humor.

Como novedad de la temporada cultural, la ciudad de Bédarieux lanza su Festival del Humor En esta primera edición, prepárese para reír a carcajadas y disfrutar de una inolvidable sesión de hipnosis. Tres cómicos de gran éxito y un hipnotizador se subirán al escenario de la Tuilerie en dos veladas de risas y buen humor.

Eine Neuheit der Kultursaison: Die Stadt Bédarieux startet ihr Humorfestival! Bei dieser ersten Ausgabe können Sie sich auf Lachsalven und eine unvergessliche Hypnosesitzung gefasst machen. Drei erfolgreiche Humoristen und ein Hypnotiseur werden auf der Bühne der Tuilerie auftreten, um Ihnen zwei Abende voller Lachen und guter Laune zu bescheren.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB