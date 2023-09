CINE-CLUB BÉDARIEUX : LA CONSPIRATION DES BELETTES Avenue des justes parmi les nations Bédarieux, 6 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Le ciné-club Bédarieux Grand Orb vous propose la projection du film « La conspiration des belettes » lundi 6 novembre 20h30

Juan José Campanella (2 h 09) 2021 Argentine

Cinéma Jean-Claude Carrière, 20h30.

2023-11-06 20:30:00 fin : 2023-11-06 . .

Avenue des justes parmi les nations

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Bédarieux Grand Orb ciné-club invites you to a screening of « The Weasel Conspiracy » on Monday November 6 at 8:30pm

Juan José Campanella (2 h 09) 2021 Argentina

Cinéma Jean-Claude Carrière, 8:30pm

El cineclub Bédarieux Grand Orb le invita a la proyección de « La conspiration des belettes » el lunes 6 de noviembre a las 20.30 h

Juan José Campanella (2 h 09) 2021 Argentina

Cinéma Jean-Claude Carrière, 20.30 h

Der Filmclub Bédarieux Grand Orb bietet Ihnen die Vorführung des Films « Die Verschwörung der Wiesel » am Montag, den 6. November 20:30 Uhr

Juan José Campanella (2 Std. 09) 2021 Argentinien

Cinéma Jean-Claude Carrière, 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU GRAND ORB