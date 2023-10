Exposition des dinosaures Avenue des Isles Avermes, 25 novembre 2023, Avermes.

Avermes,Allier

L’exposition de dinosaures arrive chez vous à Avermes pour la première fois, le T.Rex en taille réelle et robotisé !.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. .

Avenue des Isles Moulins Congrès Expo

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The dinosaur exhibition comes to Avermes for the first time, with a life-size, robotic T.Rex!

La exposición de dinosaurios llega por primera vez a Avermes, con un T.Rex robótico a tamaño real

Die Dinosaurier-Ausstellung kommt zum ersten Mal zu Ihnen nach Avermes. Der T.Rex in Originalgröße und mit Robotern!

