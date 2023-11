Téléthon Avenue des Isles Avermes, 25 novembre 2023, Avermes.

Avermes,Allier

La municipalité et les associations avermoises vous proposent un week-end dédié au téléthon les 25 et 26 novembre..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Avenue des Isles Isléa

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality and local associations are organizing a weekend dedicated to the telethon on November 25 and 26.

Los días 25 y 26 de noviembre, el ayuntamiento y las asociaciones locales organizan un fin de semana dedicado al telemaratón.

Die Gemeinde und die Vereine von Avermois bieten Ihnen am 25. und 26. November ein Wochenende an, das dem Telethon gewidmet ist.

