« RIVÂGES : 20 000 ANS D’EVOLUTION DU PAYSAGE LITTORAL » Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault « RIVÂGES : 20 000 ANS D’EVOLUTION DU PAYSAGE LITTORAL » Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Agde, 26 avril 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 13:30:00

fin : 2024-11-03 17:30:00 Un voyage à travers les paysages littoraux d’Agde. #TEMPSFORT.

Un voyage à travers les paysages littoraux d’Agde. #TEMPSFORT

Un voyage à travers les paysages littoraux d’Agde. Cette exposition vous dévoile les secrets des transformations géomorphologiques et archéologiques de notre région, de la fin de la dernière période glaciaire à nos jours. RivÂges ne se contente pas seulement de vous transporter dans le passé, elle vous connecte à une histoire qui perdure, en établissant une passerelle entre hier, aujourd’hui et demain.

L’occasion d’explorer les découvertes archéologiques d’une période large et de comprendre comment les générations passées ont façonné le paysage… Vernissage : jeudi 25 avril, 18h00 > Gratuit (enfants de 0 à 16 ans, accompagnateurs, public handicapé). #TEMPSFORT EUR.

Avenue des Hallebardes

Mas de la Clape

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Adresse Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Agde Latitude 43.2868177 Longitude 3.51370128 latitude longitude 43.2868177;3.51370128

Avenue des Hallebardes Mas de la Clape Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/